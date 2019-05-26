Барселону больше не интересует Гризманн

По информации испанских изданий, трансфер форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может не произойти, как ожидается этим летом.

Уточняется, что боссы «сине-гранатовых», в частности президент клуба Хосеп Мария Бартомеу на сегодня притормозили процесс переговорного процесса по приобретению французского нападающего и занимаются изучением вопроса потребности такого усиления.

Так, руководство «блаугранос» сомневается ввиду высокой стоимости футболиста, которая достигает 120 000 000 евро. Кроме того, заработная плата игрока за год составляет порядка 17 000 000 евро. Помимо того, Бартомеу имеет информацию, согласно которой команда не будет приветствовать подобный трансфер из-за отказа Гризманна еще в минувшем году.

Напомним, что ранее Антуан Гризманн заявил о своем желании уйти из стана мадридского клуба. В ряде изданий начали появляться слухи, что 28-летний игрок входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, в числе которых кроме «Барселоны» находятся «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».