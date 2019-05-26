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Лион возглавил Сильвиньо

Дата публикации: Вчера, 21:34 | Категория: Новости футбола

Лион возглавил Сильвиньо

     Как сообщает пресс-служба «Лиона», главный коучем команды был назначен Сильвиньо. Кроме того, изменения коснулись и должности спортивного директора – ее стал занимать экс-хавбек «ткачей» Жуниньо Пернамбукано.

     Ранее Сильвиньо работал в тренерском штабе национальной команды Бразилии. Также специалист работал ассистентом главного коуча в миланском «Интере» и в других клубах Бразилии. На протяжении футбольной карьеры, он выступал за такие клубы, как «Коринтианс», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Сельта» и «Барселона».

     В свою очередь, Жуниньо выступал за «Лион» на протяжении девяти лет (с 2000 по 2009 гг.). На его счету более 300 сыгранных поединков за французский клуб. Также он поиграл в США и Катаре.

     Напомним, до настоящего времени главным наставником «Лиона» был Бруно Женезио. Руководство клуба приняло решение не оформлять новое соглашение о сотрудничестве со специалистом.

 

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