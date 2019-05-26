Гаттузо: допустили ошибки в ходе сезона
Главный коуч «Милана» Дженнаро Гаттузо подытожил выступления своих подопечных в текущем сезоне, а также поделился мнением о невыходе «россонери» в Лигу чемпионов.
«Благодарю команду. Горд тем, что мы набрали 68 очков, даже несмотря на то, что не удалось выйти в Лигу чемпионов.
Работу главного тренера должно оценивать руководство клуба. Мы встретимся и обсудим это. Я хочу знать, что они думают о моей работе с командой.
Мы допустили ошибки в ходе сезона, пережили ряд непростых периодов. Больше всего расстраивает то, что на протяжении последних 3-4 месяцев мы были не последовательны. Не знаю, удастся ли нам добиться такого же количества очков в будущем сезоне.
У меня долгая история с этим клубом и в этой связи я ощущал больше давления, нежели должен был.
На протяжении 18 месяцев я почти не спал. Психологически я был разобран по частям», - сказал итальянский специалист.
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