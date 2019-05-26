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Боатенг может покинуть Баварию

Дата публикации: Вчера, 21:33 | Категория: Новости футбола

 

Боатенг может покинуть Баварию

   По словам президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса, защитнику команды Жерому Боатенгу следует сменить клубную прописку в ближайший период трансферов.

   «Я бы порекомендовал ему сменить клуб. Ему нужны новые вызовы. Кажется, что он находится не в своей тарелке в последний период времени», - сказал президент немецкого клуба.

   Отметим, что ранее в СМИ появлялись публикации о том, что на Боатенга претендует миланский «Интер». В свою очередь, «Бавария» оценивает своего 30-летнего исполнителя в 20 000 000 евро.

   Жером Боатенг – воспитанник «Герты». С 2007 по 2010 год он выступал за «Гамбург». После на футболиста обратил свое внимание «Манчестер Сити», где Боатенг провел лишь сезон. С тех пор игрок защищает цвета «Баварии». На сегодня он с немецкой командой завоевал 16 титулов, включая семь национальных чемпионств, три Кубка и единожды – победа в Лиге чемпионов.

 

 

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