Аллегри не сожалеет об уходе из Ювентуса
Главный коуч туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел последний пресс-подход в стане «бьянконери». Итальянский специалист подчеркнул, что не расстраивается из-за ухода из клуба.
«Я ухожу из команды, которая является победителем и с большой долей вероятностью в будущем сезоне она вновь победит в чемпионате.
Ни о чем не жалею. Хочется сказать спасибо всем тем, с кем мы выстраивали эту великолепную команду – начиная с тех, кто занимался технической работой на тренировочной базе и заканчивая руководством клуба. «Ювентус» всегда предоставлял мне то, что я считал нужным», - сказал Аллегри.
Напомним, теперь в ряде средств массовой информации на регулярной основе появляются публикации о новом возможном тренере «Ювентуса». Так, ранее издания писали о том, что «Старую синьору» может возглавить главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, однако позже боссы «горожан» опровергли эти данные.
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