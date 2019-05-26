Аллегри не сожалеет об уходе из Ювентуса

Главный коуч туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел последний пресс-подход в стане «бьянконери». Итальянский специалист подчеркнул, что не расстраивается из-за ухода из клуба.

«Я ухожу из команды, которая является победителем и с большой долей вероятностью в будущем сезоне она вновь победит в чемпионате.

Ни о чем не жалею. Хочется сказать спасибо всем тем, с кем мы выстраивали эту великолепную команду – начиная с тех, кто занимался технической работой на тренировочной базе и заканчивая руководством клуба. «Ювентус» всегда предоставлял мне то, что я считал нужным», - сказал Аллегри.

Напомним, теперь в ряде средств массовой информации на регулярной основе появляются публикации о новом возможном тренере «Ювентуса». Так, ранее издания писали о том, что «Старую синьору» может возглавить главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, однако позже боссы «горожан» опровергли эти данные.