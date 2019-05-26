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МЮ не нужен де Лигт

Дата публикации: Вчера, 21:31 | Категория: Новости футбола

МЮ не нужен де Лигт

   По информации британских изданий, боссы «Манчестер Юнайтед» не рассчитывают на покупку защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

   Отметим, что ранее в ряде футбольных изданий появлялись публикации относительно интереса со стороны «манкунианцев» к 19-летнему игроку. При этом, якобы боссы английского клуба готовы были выложить за футболиста 65 000 000 фунтов стерлингов.

   Источник уточняет, что руководство «Мачнестер Юнайтед» дейтствительно присматривались к де Лигту, однако там посчитали, что игрок ставит перед собой цель продолжить карьеру в стане «Барселоны».

   Добавим, что Маттейс де Лигт является воспитанником амстердамского «Аякса». В текущем сезоне со своей командой он добился победы в нидерландском национальном первенстве. На его счету почти 40 сыгранных матчей в рамках всех турниров и шесть забитых мячей.

 

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