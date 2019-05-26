МЮ не нужен де Лигт
По информации британских изданий, боссы «Манчестер Юнайтед» не рассчитывают на покупку защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
Отметим, что ранее в ряде футбольных изданий появлялись публикации относительно интереса со стороны «манкунианцев» к 19-летнему игроку. При этом, якобы боссы английского клуба готовы были выложить за футболиста 65 000 000 фунтов стерлингов.
Источник уточняет, что руководство «Мачнестер Юнайтед» дейтствительно присматривались к де Лигту, однако там посчитали, что игрок ставит перед собой цель продолжить карьеру в стане «Барселоны».
Добавим, что Маттейс де Лигт является воспитанником амстердамского «Аякса». В текущем сезоне со своей командой он добился победы в нидерландском национальном первенстве. На его счету почти 40 сыгранных матчей в рамках всех турниров и шесть забитых мячей.
Похожие новости:
По информации, которую публикуют испанские футбольные издания, защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт...
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр заинтересовал в своих услугах боссов «Манчестер Сити». Об...
В ближайшее летнее окно трансферов, защитник нидерландского «Аякса»...
Бразильский представитель «Челси» Виллиан вновь заинтересовал своими выступлениями управление английского «Ман Юнайтед», о...
Талантливый форвард «Аякса» К. Долберг заинтересовал скаутскую службу «Ман Юнайтед». Sky Sports сообщил о том, что...