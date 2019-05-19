Звезды, которые могли стать футболистами
Дата публикации: Сегодня, 15:15 | Категория: Новости футбола
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны и поговорим о звездах, которые были близки к тому, чтобы стать футболистами, но выбрали совершенно другой путь. В этом видео на канале 120 ЯРДОВ вы узнаете не только о том, почему не сложилась футбольная карьера Конора Макгрегора, но также о том, как связан с футболом Арнольд Шварцнеггер и многие другие селебрити. Эти истории вас сильно удивят, так что усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно.
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