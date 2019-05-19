Три топ-клуба хотят видеть у себя Иско

Сразу три европейских клуба топ-класса желают усилиться испанским полузащитником мадридского «Реала» Иско. Об этом пишет ряд спортивных изданий Испании.

В числе претендентов на футболиста – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед. Также конкуренцию британским командам может составить французский «Пари Сен-Жермен».

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что главный коуч «Реала» Зинедин Зидан в ходе лично беседы с Иско сообщил ему о том, что не будет рассчитывать на него в предстоящем сезоне.

В этой связи, ожидается, что «королевский» клуб отпустит Иско за предложенные 120 000 000 евро.

Футболист выступает за мадридцев с 2013 года. Тогда он был куплен у «Малаги» за 30 000 000 евро.

За этот сезон Иско принимал участие в 37 играх, забил шесть мячей и сделал один голевой пас. Срок действия соглашения между исполнителем и клубом рассчитан до середины 2022 года.