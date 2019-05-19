Сульшер намерен удержать Погба в МЮ

Британские таблоиды сообщают, что главный коуч «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер собирается удерживать в команде французского хавбека Поля Погба.

Уточняется, что норвежский тренер желает дать игроку повязку капитана в предстоящем сезоне. Однако, если Погба все таки примет решение об уходе из стана «манкунианцев», то капитаном «МЮ» станет хавбек Эшли Янг. До этого, повязка была у эквадорского исполнителя Антонио Валенсии.

Добавим, что в ряде изданий на регулярной основе появляются публикации о возможном трансфере Погба в мадридский «Реал» грядущим летом. При этом подчеркивается, что в таком усилении заинтересован не только высший менеджмент «Реала», но и главный наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

В этом сезоне 26-летний хавбек «красных дъяволов» сыграл в 35 играх АПЛ, забил 13 мячей и сделал девять голевых пасов.