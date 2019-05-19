Манчестер Юнайтед собирается купить Фелиша
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в усилении линии атаки нападающим «Бенфики» Жоау Фелишем. Об этом сообщают португальские издания.
Отмечается, что руководство «красных дъяволов» собирается выложить за 19-летнего лидера атак португальского клуба 105 000 000 фунтов стерлингов (около 120 000 000 евро). Важно подметить, что данная сумма прописана в соглашении о сотрудничестве между футболистом и «Бенфикой».
При этом, конкуренцию «манкунианцам» может составить мадридский «Атлетико». «Матрасники» в настоящее время занимаются активным поиском замены форварду команды Антуану Гризманну. Напомним, французский игрок уйдет из стана мадридцев по завершению сезона.
В этом сезоне Жоау Фелиш был задействован в 24 играх португальского национального первенства, в которых ему удалось 13 раз поразить ворота соперника.
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