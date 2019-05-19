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Челси готов продать Азара

Дата публикации: Сегодня, 16:02 | Категория: Новости футбола

Челси готов продать Азара

   По информации британских таблоидов, эпопея с возможным трансфером хавбека лондонского «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал» подходит к концу. 

   Боссы «синих» готовы отпустить бельгийского полузащитника в стан «сливочных» за 87 000 000 фунтов стерлингов (порядка 100 000 000 евро). Отмечается, что лондонцы долгий период времени не могли пойти на снижение стоимости трансфера игрока.

   По оценкам источников, главный фактор давления на «Челси» - необходимость соблюдения правил финансового fair-play. Кроме того, трудовое соглашение между клубом и Азаром истечет уже через год.

   Добавим, что ранее сам исполнитель заявлял о том, что уже принял решение относительно своего будущего.

   В уходящем сезоне Эден Азар являлся одним из ключевых игроков «аристократов». Он принял участие в 37 встречах в рамках АПЛ, наколотил 16 голов и сделал 15 голевых пасов.

 

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