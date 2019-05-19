Хави начнет тренерскую карьеру в Катаре
Именитый экс-хавбек «Барселоны» и национальной команды Испании Хави Эрнандес, который завершил профессиональную карьеру футболиста рассказал о своих планах.
Так, испанец уже оформил соглашение о работе в качестве тренера в катарском клубе «Аль-Садд». Контракт рассчитан до 2020 года. Тем не менее, новоиспеченный испанский специалист ставит цель вернуться на родину и возглавить в будущем «Барселону».
«Я собираюсь начинать карьеру тренера в Катаре. Тут я намерен набраться опыта. Потом я желаю вернуться в Европу. Надеюсь, что мне удастся поработать в «Барселоне» в будущем. Я собираюсь идти к этой цели.
Имею много идей в отношении футбола и представления того, как должна выглядеть моя команда. Я поклонник стиля «Барселоны», которая контролирует игру. Это то, к чему я буду стремиться в тренерской деятельности», - сказал Хави.
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