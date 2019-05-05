Моуринью считает, что триумф Ливерпуля – заслуга Клоппа

Известный португальский специалист Жозе Моуринью хвалебно высказался в адрес наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которому удалось совершить камбэк в противостоянии его команды в 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной».

«Не ждал это. На «Энфилде» невозможное возможно. Это стало реальностью благодаря Юргену Клоппу.

Все дело в атмосфере в команде, которая фантастическая. По завершению сезона они могли остаться без титулов, но в настоящее время они в шаге от триумфа в ЛЧ.

Считаю, что Клопп делает невероятную работу на своем посту. Это демонстрирует его характер и дух бойца», - сказал Моуринью.

Также португалец раскритиковал работу наставника «блаугранос» Эрнесто Вальверде:

«Я бы не поверил в то, что моя команда сможет проиграть ответную игру 4:0, имея задел 3:0. Хочу видеть, как Вальверде сможет объяснить произошедшее. Думаю, это будет сделать непросто».