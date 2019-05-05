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Моуринью считает, что триумф Ливерпуля – заслуга Клоппа

Дата публикации: Вчера, 22:40 | Категория: Новости футбола

      Известный португальский специалист Жозе Моуринью хвалебно высказался в адрес наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которому удалось совершить камбэк в противостоянии его команды в 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной».

     «Не ждал это. На «Энфилде» невозможное возможно. Это стало реальностью благодаря Юргену Клоппу.

      Все дело в атмосфере в команде, которая фантастическая. По завершению сезона они могли остаться без титулов, но в настоящее время они в шаге от триумфа в ЛЧ.

      Считаю, что Клопп делает невероятную работу на своем посту. Это демонстрирует его характер и дух бойца», - сказал Моуринью.

      Также португалец раскритиковал работу наставника «блаугранос» Эрнесто Вальверде:

      «Я бы не поверил в то, что моя команда сможет проиграть ответную игру 4:0, имея задел 3:0. Хочу видеть, как Вальверде сможет объяснить произошедшее. Думаю, это будет сделать непросто».

 

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