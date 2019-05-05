Вальверде взял на себя ответственность за провал Барселоны
Главный наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил мнение по поводу ответной игры полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», которая завершилась провальным поражением «блаугранос» 0:4.
«Противостоящая нам команда выглядела лучшим образом. Второй гол оказался переломным. После него мы пропустили сразу третий мяч. Мы не смогли реализовать свои моменты.
Сложно искать поводы для оправданий, когда твой соперник отыгрывает такой счет. Ожидали, что «Ливерпуль» будет играть выше, чем в первой игре. Не смогли ничего противопоставить их высокому прессингу. Нас просто переехали. После четвертого пропущенного мяча мы ничего не смогли сделать в ответ.
Как тренер, за произошедшее я беру ответственность на себя. Нам больно. Особенно эту боль испытывают те, кто второй год к ряду испытывают эти чувства», - поделился испанский тренер.
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