Клопп: не знаю, как ребята сделали это

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими эмоциями после фантастической победы его подопечных над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0, которая позволила выйти «мерсисайдцам» в финал престижного европейского турнира.

«Я говорил своей команде до матча: «Отыграться нереально, но это вы, поэтому у нас есть возможность». Я не смогу вспомнить подобных игр в моей карьере.

Против нас играла команда топ-класса. Пропускать было нельзя, следовало лишь забивать голы. Просто победить – сложно, но еще и не пропустив… Я не знаю, как мои ребята сделали это», - говорит Клопп.

Также немецкий специалист отметил игру вратаря команды Алисона Бекера:

«Он очень силен. Есть вратари, которые играют более эффектным образом, но Алисон всегда выбрасывался на футбольный мяч. Не знаю, как он это делает».