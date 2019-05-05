Клопп: не знаю, как ребята сделали это
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими эмоциями после фантастической победы его подопечных над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0, которая позволила выйти «мерсисайдцам» в финал престижного европейского турнира.
«Я говорил своей команде до матча: «Отыграться нереально, но это вы, поэтому у нас есть возможность». Я не смогу вспомнить подобных игр в моей карьере.
Против нас играла команда топ-класса. Пропускать было нельзя, следовало лишь забивать голы. Просто победить – сложно, но еще и не пропустив… Я не знаю, как мои ребята сделали это», - говорит Клопп.
Также немецкий специалист отметил игру вратаря команды Алисона Бекера:
«Он очень силен. Есть вратари, которые играют более эффектным образом, но Алисон всегда выбрасывался на футбольный мяч. Не знаю, как он это делает».
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