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Главным тренером Баварии может стать Лопетеги

Дата публикации: Вчера, 22:35 | Категория: Новости футбола

      Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Такие подробности приводят испанские футбольные издания.

      Отмечается, что немецкий топ-клуб видит Лопетеги в виде замены сегодняшнему тренеру Нико Ковача.

      Добавим, что в числе возможных кандидатов на пост наставника мюнхенцев рассматривается главный коуч «Аякса» Эрик тен Хаг.

      Напомним, 52-летний испанский специалист летом 2018 года встал у руля мадридского «Реала», однако через 4,5 месяца он был уволен. До этого, Лопетеги возглавлял «Порту», а также национальную команду Испании.

      В настоящее время «Бавария» - лидер немецкого чемпионата. Кроме того, клуб из Мюнхена вышел в финал Кубка, где ему предстоит противостоять бременскому «Вердеру». В Лиге чемпионов команда Ковача завершила выступления в 1/8 финала, пропустив дальше «Ливерпуль».

 

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