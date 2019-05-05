Главным тренером Баварии может стать Лопетеги

Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Такие подробности приводят испанские футбольные издания.

Отмечается, что немецкий топ-клуб видит Лопетеги в виде замены сегодняшнему тренеру Нико Ковача.

Добавим, что в числе возможных кандидатов на пост наставника мюнхенцев рассматривается главный коуч «Аякса» Эрик тен Хаг.

Напомним, 52-летний испанский специалист летом 2018 года встал у руля мадридского «Реала», однако через 4,5 месяца он был уволен. До этого, Лопетеги возглавлял «Порту», а также национальную команду Испании.

В настоящее время «Бавария» - лидер немецкого чемпионата. Кроме того, клуб из Мюнхена вышел в финал Кубка, где ему предстоит противостоять бременскому «Вердеру». В Лиге чемпионов команда Ковача завершила выступления в 1/8 финала, пропустив дальше «Ливерпуль».