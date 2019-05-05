Главным тренером Баварии может стать Лопетеги
Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Такие подробности приводят испанские футбольные издания.
Отмечается, что немецкий топ-клуб видит Лопетеги в виде замены сегодняшнему тренеру Нико Ковача.
Добавим, что в числе возможных кандидатов на пост наставника мюнхенцев рассматривается главный коуч «Аякса» Эрик тен Хаг.
Напомним, 52-летний испанский специалист летом 2018 года встал у руля мадридского «Реала», однако через 4,5 месяца он был уволен. До этого, Лопетеги возглавлял «Порту», а также национальную команду Испании.
В настоящее время «Бавария» - лидер немецкого чемпионата. Кроме того, клуб из Мюнхена вышел в финал Кубка, где ему предстоит противостоять бременскому «Вердеру». В Лиге чемпионов команда Ковача завершила выступления в 1/8 финала, пропустив дальше «Ливерпуль».
Похожие новости:
Хулен Лопетеги Экс-главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги готов рассматривать предложения от других клубов. Об этом сообщают...
Хулен Лопетеги Главный коуч «Реала» Хулен Лопетеги, который летом текущего года встал у руля мадридской команды, не намеревался...
Экс-тренер «Порту» продолжит свою тренерскую карьеру в английском «Вулверхэмптоне». Как информирует Marca, Х. Лопетеги,...
29-летний атакующий хавбек французской «Ниццы» имеет целый перечень заманчивых предложений от топ-клубов Европы на руках. Немецкий...
Неудовлетворительные результаты вынудили менеджмент «Порту» уволить с должности тренера Драконов 49-летнего испанца Хулена Лопетеги. В...