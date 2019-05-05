Магуайр попал в сферу интересов МЮ

По сведениям британских изданий, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

Отмечается, что руководство «красных дъяволов» изучает возможность покупки футболиста в приближающееся окно трансферов. Ожидается, что Уле-Гуннар Сульшер будет усиливать все линии команды по завершению текущего сезона.

Добавим, что Магуайр мог пополнит стан «манкунианцев» еще в прошлом межсезонье, однако тогда «Лестер» запросил за 26-летнего исполнителя 93 000 000 евро.

Гарри Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года. Тогда же он был куплен у «Халл Сити» за 13 700 000 евро. В этом сезоне игрок был задействован в 30 поединках Английской Премьер-лиги, забил в них 3 гола. Кроме того, футболист получил 6 предупреждений. Срок действия контракта с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23 гг.