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Магуайр попал в сферу интересов МЮ

Дата публикации: Вчера, 22:34 | Категория: Новости футбола

      По сведениям британских изданий, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

      Отмечается, что руководство «красных дъяволов» изучает возможность покупки футболиста в приближающееся окно трансферов. Ожидается, что Уле-Гуннар Сульшер будет усиливать все линии команды по завершению текущего сезона.

Добавим, что Магуайр мог пополнит стан «манкунианцев» еще в прошлом межсезонье, однако тогда «Лестер» запросил за 26-летнего исполнителя 93 000 000 евро.

       Гарри Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года. Тогда же он был куплен у «Халл Сити» за 13 700 000 евро. В этом сезоне игрок был задействован в 30 поединках Английской Премьер-лиги, забил в них 3 гола. Кроме того, футболист получил 6 предупреждений. Срок действия контракта с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23 гг.

 

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