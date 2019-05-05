ПСЖ заинтересован в услугах Аллегри
По данным ряда футбольных изданий, боссы «Пари Сен-Жермен» изучают возможность приглашения на пост главного коуча Массимилиано Аллегри, который на сегодня возглавляет «Ювентус».
Сообщается, что руководство парижского клуба возмущено вылетом из Лиги чемпионов и сенсационным поражением в финале Кубка французской лиги и Кубке Франции. В этой связи, рассматривается вариант увольнения нынешнего наставника команды Томаса Тухеля.
В то же время, под вопросом остается будущее Аллегри на посту в туринском клубе. Менеджмент «Старой синьоры» аналогичным образом, как и их коллеги их Парижа разочарованы работой наставника команды.
Напомним, что Массимилиано Аллегри работает в «Ювентусе» с середины 2014 года. С тех пор его команда добилась 5 побед в Серии А, 4 раза становилась триумфатором в национальном Кубке и 2 раза в Суперкубке.
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