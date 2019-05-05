Лязакетт может пополнить Барселону
Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Лязакетт попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом пишет ряд футбольных изданий.
Как отмечает источник, каталонский клуб всерьез заинтересован усилить линию атаки французским нападающим. Ожидается, что «сине-гранатовые» отправят «канонирам» запрос по трансферу в размере 70 000 000 фунтов стерлингов.
При этом, способствовать благополучной сделке может дружба Лязакетта и нынешнего спортдиректора «Барсы» Эрика Абидаля.
Добавим, что в этом сезоне 27-летний форвард лондонцев принял участие в рамках всех турниров в 49 поединках, наколотил 18 мячей и сделал 12 результативных передач. Лязакетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. Тогда футболист был куплен у «Лиона» за 53 000 000 евро. Также сделка предполагала 7 000 000 евро различных бонусов. Срок трудового соглашения между игроком и клубом рассчитан до конца сезона 2021/22 гг.
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