Лязакетт может пополнить Барселону

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Лязакетт попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом пишет ряд футбольных изданий.

Как отмечает источник, каталонский клуб всерьез заинтересован усилить линию атаки французским нападающим. Ожидается, что «сине-гранатовые» отправят «канонирам» запрос по трансферу в размере 70 000 000 фунтов стерлингов.

При этом, способствовать благополучной сделке может дружба Лязакетта и нынешнего спортдиректора «Барсы» Эрика Абидаля.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний форвард лондонцев принял участие в рамках всех турниров в 49 поединках, наколотил 18 мячей и сделал 12 результативных передач. Лязакетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. Тогда футболист был куплен у «Лиона» за 53 000 000 евро. Также сделка предполагала 7 000 000 евро различных бонусов. Срок трудового соглашения между игроком и клубом рассчитан до конца сезона 2021/22 гг.