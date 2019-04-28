Манчестер Сити готов раскошелиться на защитника Лестера

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр заинтересовал в своих услугах боссов «Манчестер Сити». Об этом сообщает британская пресса.

По имеющимся данным, игрок оборонительных редутов «Лестера» имеет хорошие шансы пополнить расположение «горожан». Ожидается, что в ближайшее время, между представителями игрока и «Манчестер Сити» будет начат переговорный процесс.

Источник уточняет, что руководство «Манчестер Сити» намерено выложить приличную сумму за игрока «лисов» - порядка 90 000 000 фунтов стерлингов.

При этом, ранее в СМИ появлялись публикации об интересе к Магуайру со стороны «Манчестер Юнайтед» и якобы предложенных за исполнителя 65 000 000 фунтов стерлингов.

Отметим, что Гарри Магуайр выступает за «Лестер» с середины 2017 года. С тех пор на его счету 48 сыгранных матчей в рамках всех турниров и 4 забитых мяча.