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Среда 01 мая

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Коутинью: Ливерпуль – великолепный клуб

Дата публикации: Вчера, 22:05 | Категория: Новости футбола

Коутинью: Ливерпуль – великолепный клуб

      Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью положительно высказался в адрес своего бывшего клуба, а ныне – соперника в 1/2 финале Лиги чемпионов. Бразильский исполнитель рассказал, чего ждет от грядущего матча.

     «Надеюсь, что удастся хорошо сыграть. Вернуться на Энфилд, в Ливерпуль – будет чем-то особенным для меня. В том клубе у меня было все отлично.

     Победа в Лиге чемпионов – цель «Барселоны». Нам будет противостоять команда, которая сильна с точки зрения психологии, особенно, когда играет на своем поле. Этот клуб великолепно действует в атакующей линии и в защите. В этой связи нам нужно быть очень сконцентрированными. Кроме того, у «мерсисайдцев» есть Энфилд, который создает для команды волшебную атмосферу», - отметил Коутинью.

    Добавим, что первая встреча между «красными» и «сине-гранатовыми» состоится на Камп Ноу 1 мая в 22:00 (МСК).

 

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