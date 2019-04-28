Ндомбеле летом может перебраться в Реал
Игрок «Лиона» Танги Ндомбеле попал в сферу интересов «Реала». Наставник команды Зинедин Зидан хочет видеть его в стане своей команды
Отмечается, что мадридский клуб уже начал вести переговоры с агентом полузащитника о возможном трансфере. «Ткачи» уже успели отклонить предложение по хавбеку в размере 50 000 000 евро и заявили, что готовы начать переговоры лишь с суммы в 100 000 000 евро.
За 22-летнего француза готовы побороться «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «ПСЖ».
Ндомбеле является воспитанником клуба «Генгам». С 2014 года по 2016 год выступал за французский «Амьен». В 2017 году на правах аренды перешел в «Лион», на один сезон с последующим правом выкупа.
В этом сезоне полузащитник провел 30 матчей в чемпионате Франции и отдал 6 голевых передач. На данный момент «Лион» занимает третью строчку в чемпионате Франции и имеет 62 очка
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