Тухель считает, что у него нет проблем в ПСЖ
Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, что не ощущает какого-либо давления в настоящее время.
«Все ожидают от нашей команды побед, однако мы были не настолько хороши в важных поединках. Проигрыш в ответной встрече против «МЮ» в рамках ЛЧ было непростым для нас. Мы имели реальный шанс победить, но не хватало напористости и стойкости.
Я не ощущаю, что мои позиции в «ПСЖ» хрупкие, в то же время, я не являюсь наивным», - сказал тренер французского клуба.
Отметим, что парижане лидируют в турнирной таблице национального первенства. В Лиге чемпионов подопечные Тухеля дошли до 1/8 финала, а накануне команда сенсационно проиграла «Ренну» в финальной игре Кубка Франции.
Добавим, что срок действия контракта между немецким специалистом и парижским клубом рассчитан до 2021 года. Тухель работает в «ПСЖ» с лета минувшего года.
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