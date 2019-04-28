Тухель считает, что у него нет проблем в ПСЖ

Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, что не ощущает какого-либо давления в настоящее время.

«Все ожидают от нашей команды побед, однако мы были не настолько хороши в важных поединках. Проигрыш в ответной встрече против «МЮ» в рамках ЛЧ было непростым для нас. Мы имели реальный шанс победить, но не хватало напористости и стойкости.

Я не ощущаю, что мои позиции в «ПСЖ» хрупкие, в то же время, я не являюсь наивным», - сказал тренер французского клуба.

Отметим, что парижане лидируют в турнирной таблице национального первенства. В Лиге чемпионов подопечные Тухеля дошли до 1/8 финала, а накануне команда сенсационно проиграла «Ренну» в финальной игре Кубка Франции.

Добавим, что срок действия контракта между немецким специалистом и парижским клубом рассчитан до 2021 года. Тухель работает в «ПСЖ» с лета минувшего года.