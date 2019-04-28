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Спаллетти останется в Интере

Дата публикации: Вчера, 22:02 | Категория: Новости футбола

Спаллетти останется в Интере

 

      По словам спортивного директора миланского «Интера» Джузеппе Маротты, главный коуч команды Лучано Спаллетти останется на своем посту в будущем сезоне.

     «Определился ли я с главным тренером на грядущий сезон? Да, им будет Спаллетти. У него имеется трудовое соглашение с клубом.       Мы довольны его работой», - сказал представитель менеджмента «нерадзурри».

     Напомним, что Лучано Спаллетти возглавляет «Интер» с 2017 года. Трудовой договор между специалистом и клубом заключен до конца сезона 2020/2021 гг.

     По истечении 34 туров «Интер» размещается на третьей позиции в Серии А. В активе команды в настоящее время 62 зачетных пункта. В еврокубках подопечным Спаллетти похвастаться нечем – «черно-синие» заняли третью строчку в групповом раунде Лиги чемпионов. Далее команда завершила выступления в Лиге Европы, уступив «Айнтрахту» в 1/8 финала турнира.

 

 

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