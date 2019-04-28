Спаллетти останется в Интере
По словам спортивного директора миланского «Интера» Джузеппе Маротты, главный коуч команды Лучано Спаллетти останется на своем посту в будущем сезоне.
«Определился ли я с главным тренером на грядущий сезон? Да, им будет Спаллетти. У него имеется трудовое соглашение с клубом. Мы довольны его работой», - сказал представитель менеджмента «нерадзурри».
Напомним, что Лучано Спаллетти возглавляет «Интер» с 2017 года. Трудовой договор между специалистом и клубом заключен до конца сезона 2020/2021 гг.
По истечении 34 туров «Интер» размещается на третьей позиции в Серии А. В активе команды в настоящее время 62 зачетных пункта. В еврокубках подопечным Спаллетти похвастаться нечем – «черно-синие» заняли третью строчку в групповом раунде Лиги чемпионов. Далее команда завершила выступления в Лиге Европы, уступив «Айнтрахту» в 1/8 финала турнира.
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