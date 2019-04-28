Анри может перебраться в Бельгию

41-летний французский специалист Тьерри Анри сам предложил свою кандидатуру «Андерлехту». На пост главного тренера претендуют большое количество других коучей.

Анри надеется, что сможет перезапустить свою тренерскую карьеру и в этом ему поможет клуб из Брюсселя, который является отличным местом для этого. Но в данный момент, менеджмент «пурпурно-белых» не интересует кандидатура француза и они изучают другие варианты. Самой приоритетной целью является специалист «Мидтьюлланда» Каспер Хьюлманд.

Ранее появилась информация, что Анри может уехать в Америку и возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз», однако руководители клуба опровергли данный слух.

Напомним, что француз работал в «Монако» с октября 2018 по январь 2019 года. До этого он входил в тренерский персонал сборной Бельгии Роберта Мартинеса, с которым команда завоевал бронзу на Чемпионате мира в России.