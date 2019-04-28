  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Анри может перебраться в Бельгию

Дата публикации: Сегодня, 22:15 | Категория: Новости футбола

 

Анри может перебраться в Бельгию

   41-летний французский специалист Тьерри Анри сам предложил свою кандидатуру «Андерлехту». На пост главного тренера претендуют большое количество других коучей.

   Анри надеется, что сможет перезапустить свою тренерскую карьеру и в этом ему поможет клуб из Брюсселя, который является отличным местом для этого. Но в данный момент, менеджмент «пурпурно-белых» не интересует кандидатура француза и они изучают другие варианты. Самой приоритетной целью является специалист «Мидтьюлланда» Каспер Хьюлманд.

   Ранее появилась информация, что Анри может уехать в Америку и возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз», однако руководители клуба опровергли данный слух.

   Напомним, что француз работал в «Монако» с октября 2018 по январь 2019 года. До этого он входил в тренерский персонал сборной Бельгии Роберта Мартинеса, с которым команда завоевал бронзу на Чемпионате мира в России.

Нравится
Похожие новости:
  • Анри может возглавить клуб из MLS
    Анри может возглавить клуб из MLS
         Французский специалист, а в недавнем прошлом известный нападающий Тьерри Анри может возглавить клуб из MLS –...
  • Тьерри Анри – главный тренер Монако
    Тьерри Анри – главный тренер Монако
    Тьерри Анри Тьерри Анри, ранее являющийся помощником главного наставника национальной команды Бельгии, оформил трудовое соглашение с вице-чемпионом...
  • Анри может возглавить европейский клуб
    Анри может возглавить европейский клуб
    Тьерри Анри Именитый экс-форвард лондонского «Арсенала», «Барселоны» и национальной команды Франции Тьерри Анри может встать...
  • Анри: Арсеналу следует задуматься о покупке Канте
    Анри: Арсеналу следует задуматься о покупке Канте
    Легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что его клубу стоит задуматься о приобретении полузащитника «Лестера»...
  • Анри получил тренерскую лицензию
    Анри получил тренерскую лицензию
    Легендарный французский нападающий успешно окончил курсы тренеров и получил диплом УЕФА категории «А». Данный документ дает...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close