Анри может перебраться в Бельгию
41-летний французский специалист Тьерри Анри сам предложил свою кандидатуру «Андерлехту». На пост главного тренера претендуют большое количество других коучей.
Анри надеется, что сможет перезапустить свою тренерскую карьеру и в этом ему поможет клуб из Брюсселя, который является отличным местом для этого. Но в данный момент, менеджмент «пурпурно-белых» не интересует кандидатура француза и они изучают другие варианты. Самой приоритетной целью является специалист «Мидтьюлланда» Каспер Хьюлманд.
Ранее появилась информация, что Анри может уехать в Америку и возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз», однако руководители клуба опровергли данный слух.
Напомним, что француз работал в «Монако» с октября 2018 по январь 2019 года. До этого он входил в тренерский персонал сборной Бельгии Роберта Мартинеса, с которым команда завоевал бронзу на Чемпионате мира в России.
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