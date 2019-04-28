ПСЖ рассматривает возможность приглашения Бенитеса
По сведениям британской прессы, руководство «Пари Сен-Жермен» собирается пригласить на пост главного коуча нынешнего наставника «Ньюксала» Рафаэля Бенитеса.
Напомним, что парижский клуб накануне сенсационно проиграл в финале национального Кубка «Ренну» (2:2, по пенальти - 5:6).
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются контакты между Бенитесом и боссами французского клуба, с целью смещения Томаса Тухеля на посту главного коуча.
Добавим, что Бенитесу вновь удалось удержать «Ньюксал» в Английской Премьер-лиге от вылета в низший дивизион. Однако, по некоторой информации, между испанским специалистом и владельцем клуба сложные взаимоотношения, что может послужить завершением сотрудничества.
В свою очередь, после поражения в Кубке, нынешний наставник «ПСЖ» заявил, что собирается оставаться в клубе.
Похожие новости:
По истечению текущего сезона «Лестер» собирается поменять главного коуча команды. Об этом написали британские...
Менеджер «Ньюкасла» Р. Бенитес проявляет интерес к приобретению стража ворот «Наполи» П. Рейны. «У нас сложились...
По информации представителей британской прессы, не совсем удачный старт «Ньюкасла» в Чемпионшипе привёл к тому, что фанаты клуба начали...
Рафа Бенитес близок к тому, чтобы снова возглавить Летучих Мышей спустя двенадцать лет. «AS» пишет, что спортдир Лос Чес Питарч...
Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци раскритиковал работу главного тренера «Наполи» Рафаэля Бенитеса. «В кротчайшие сроки...