ПСЖ рассматривает возможность приглашения Бенитеса

По сведениям британской прессы, руководство «Пари Сен-Жермен» собирается пригласить на пост главного коуча нынешнего наставника «Ньюксала» Рафаэля Бенитеса.

Напомним, что парижский клуб накануне сенсационно проиграл в финале национального Кубка «Ренну» (2:2, по пенальти - 5:6).

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются контакты между Бенитесом и боссами французского клуба, с целью смещения Томаса Тухеля на посту главного коуча.

Добавим, что Бенитесу вновь удалось удержать «Ньюксал» в Английской Премьер-лиге от вылета в низший дивизион. Однако, по некоторой информации, между испанским специалистом и владельцем клуба сложные взаимоотношения, что может послужить завершением сотрудничества.

В свою очередь, после поражения в Кубке, нынешний наставник «ПСЖ» заявил, что собирается оставаться в клубе.