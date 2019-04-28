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ПСЖ рассматривает возможность приглашения Бенитеса

Дата публикации: Сегодня, 22:15 | Категория: Новости футбола

ПСЖ рассматривает возможность приглашения Бенитеса

     По сведениям британской прессы, руководство «Пари Сен-Жермен» собирается пригласить на пост главного коуча нынешнего наставника «Ньюксала» Рафаэля Бенитеса.

     Напомним, что парижский клуб накануне сенсационно проиграл в финале национального Кубка «Ренну» (2:2, по пенальти - 5:6).

     Отмечается, что в настоящее время устанавливаются контакты между Бенитесом и боссами французского клуба, с целью смещения Томаса Тухеля на посту главного коуча.

     Добавим, что Бенитесу вновь удалось удержать «Ньюксал» в Английской Премьер-лиге от вылета в низший дивизион. Однако, по некоторой информации, между испанским специалистом и владельцем клуба сложные взаимоотношения, что может послужить завершением сотрудничества.

     В свою очередь, после поражения в Кубке, нынешний наставник «ПСЖ» заявил, что собирается оставаться в клубе.

 

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