Бартомеу: Барселона нацелена на требл
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал комментарий относительно победы каталонской команды в текущем сезоне испанского национального первенства, а также поделился планами на будущее.
«Победу в Ла Лиге отметили спокойно, так как впереди у нас еще Лига чемпионов, которая является большим вызовом. Мы настроены на требл, как и во всех сезонах, но это будет достаточно сложно», - сказал президент «блаугранос».
Также Бартомеу в очередной раз подчеркнул уникальность лидера атак команды - Лионеля Месси:
«Когда он выходит на футбольное поле, он что-то демонстрирует. Никогда не знаешь, что произойдет, но что-то происходит. Он является творцом футбольной магии».
Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ «Барселоне» предстоит сразиться с «Ливерпулем». Первая встреча пройдет на «Камп Ноу» 1 мая, а ответная встреча – 7 мая на «Энфилде». Также впереди у каталонцев финал национального Кубка, намеченный на 25 мая против «Валенсии».
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