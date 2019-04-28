Бартомеу: Барселона нацелена на требл

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал комментарий относительно победы каталонской команды в текущем сезоне испанского национального первенства, а также поделился планами на будущее.

«Победу в Ла Лиге отметили спокойно, так как впереди у нас еще Лига чемпионов, которая является большим вызовом. Мы настроены на требл, как и во всех сезонах, но это будет достаточно сложно», - сказал президент «блаугранос».

Также Бартомеу в очередной раз подчеркнул уникальность лидера атак команды - Лионеля Месси:

«Когда он выходит на футбольное поле, он что-то демонстрирует. Никогда не знаешь, что произойдет, но что-то происходит. Он является творцом футбольной магии».

Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ «Барселоне» предстоит сразиться с «Ливерпулем». Первая встреча пройдет на «Камп Ноу» 1 мая, а ответная встреча – 7 мая на «Энфилде». Также впереди у каталонцев финал национального Кубка, намеченный на 25 мая против «Валенсии».