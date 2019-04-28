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Сульшер: мы не виним де Хеа в потере очков

Дата публикации: Сегодня, 22:13 | Категория: Новости футбола

Сульшер: мы не виним де Хеа в потере очков

       Как отметил главный наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, он не обвиняет голкипера команды Давида де Хеа в ничейном исходе игры команды норвежского специалиста против «Челси» (1:1)

      «Ощущали, что должны побеждать в этом поединке. Наши футболисты продемонстрировали фантастический старт, создавали голевые эпизоды, удалось забить гол. Однако, во второй половине встречи мы не смогли продемонстрировать должный темп игры.

       Матч был хорошим. Две команды стремились к победе. Возможно, что ничья является справедливым итогом. При этом считаю, что этот результат больше устраивает нашего соперника. Теперь нужно забыть об этой игре и готовится к победе в двух грядущих.

       Нужно ли теперь оставлять де Хеа на лаве запасных? Нет, так как он является отличным голкипером и я в нем уверен. Никто его не винит в потере очков», - сказал коуч «манкунианцев».

 

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