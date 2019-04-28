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Сарри: для Челси это хороший сезон

Дата публикации: Сегодня, 22:12 | Категория: Новости футбола

Сарри: для Челси это хороший сезон

       Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри высказался по поводу ничейного исхода игры против «Манчестер Юнайтед» (1:1), которая прошла в рамках 36 тура АПЛ. Тренер «аристократов» подчеркнул, что этот сезон проходит хорошо для его команды.

       «Наблюдались проблемы с расстоянием между футболистами, а именно форвардами и полузащитой. Это приводило к проблемам в отборе мяча. Тем не менее, под конец первой половины встречи и к концу мы действовали хорошо. В конце появился шанс забить, но мы упустили шанс. Противостоять «Манчестер Юнайтед» было непросто.

       Наиболее серьезная проблема – это травма Рюдигера. Проблемы есть и у Виллиана, который ушибся.

       Нам следует заполучить две победы в оставшихся играх. «Челси» проводит хороший сезон: мы ведем борьбу за место в первой четверке, дошли до финала Кубка лиги и примем участие в 1/2 финала Лиги Европы», - отметил итальянский специалист.

 

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