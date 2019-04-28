Гвардиола: Манчестер Сити добился невероятного результата

По словам главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, его подопечные достигают невероятных результатов в Английской Премьер-лиге. Такое заявление он сделал по завершению игры в рамках 36 тура чемпионата против «Бернли» (1:0).

«Мы не дали сопернику нанести хотя бы один удар в створ наших ворот. Мы являемся маленькой, но умной командой. В первой половине встречи футбольное поле было достаточно сухое, что замедляло игроков. Но во втором тайме понимали, что следует забивать. Также у нас была возможность отметиться еще.

92 набранных очка – невероятный показатель. Нам нужно побеждать в двух грядущих встречах. Все в наших руках», - сказал испанский специалист.

Отметим, что в настоящее время «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы английского национального первенства. Следующий матч «горожан» пройдет 6 мая - им будет противостоять «Лестер».