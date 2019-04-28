  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Гвардиола: Манчестер Сити добился невероятного результата

Дата публикации: Сегодня, 22:12 | Категория: Новости футбола

Гвардиола: Манчестер Сити добился невероятного результата

       По словам главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, его подопечные достигают невероятных результатов в Английской Премьер-лиге. Такое заявление он сделал по завершению игры в рамках 36 тура чемпионата против «Бернли» (1:0).

      «Мы не дали сопернику нанести хотя бы один удар в створ наших ворот. Мы являемся маленькой, но умной командой. В первой половине встречи футбольное поле было достаточно сухое, что замедляло игроков. Но во втором тайме понимали, что следует забивать. Также у нас была возможность отметиться еще.

       92 набранных очка – невероятный показатель. Нам нужно побеждать в двух грядущих встречах. Все в наших руках», - сказал испанский специалист.

       Отметим, что в настоящее время «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы английского национального первенства. Следующий матч «горожан» пройдет 6 мая - им будет противостоять «Лестер».

 

Нравится
Похожие новости:
  • Гвардиола: победу в АПЛ заслуживаем мы и Ливерпуль
    Гвардиола: победу в АПЛ заслуживаем мы и Ливерпуль
            Как отметил главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы со счетом 2:0 над «Манчестер...
  • Вальверде: в Ла Лиге еще ничего не решено
    Вальверде: в Ла Лиге еще ничего не решено
           По словам главного коуча «Барселоны» Эрнесто Вальверде, в испанском национальном первенстве еще ничего не...
  • Гвардиола: шансы на победу в АПЛ имеет каждая команда
    Гвардиола: шансы на победу в АПЛ имеет каждая команда
    Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после проигрыша в выездном поединке 16 тура Английской Премьер-лиги против лондонского...
  • Манчестер Сити нацелился на игроков Боруссии М
    Манчестер Сити нацелился на игроков Боруссии М
    Гладбахская «Боруссия» может отпустить сразу троих своих игроков в стан манчестерских Горожан, о чём информирует Bild. П. Гвардиола,...
  • Матч между ЦСКА и «Манчестер сити» пройдет на «Арене-Химки»
    Матч между ЦСКА и «Манчестер сити» пройдет на «Арене-Химки»
    Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским «Манчестер сити» состоится в Подмосковье на стадионе...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close