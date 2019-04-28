Гвардиола: Манчестер Сити добился невероятного результата
По словам главного наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, его подопечные достигают невероятных результатов в Английской Премьер-лиге. Такое заявление он сделал по завершению игры в рамках 36 тура чемпионата против «Бернли» (1:0).
«Мы не дали сопернику нанести хотя бы один удар в створ наших ворот. Мы являемся маленькой, но умной командой. В первой половине встречи футбольное поле было достаточно сухое, что замедляло игроков. Но во втором тайме понимали, что следует забивать. Также у нас была возможность отметиться еще.
92 набранных очка – невероятный показатель. Нам нужно побеждать в двух грядущих встречах. Все в наших руках», - сказал испанский специалист.
Отметим, что в настоящее время «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы английского национального первенства. Следующий матч «горожан» пройдет 6 мая - им будет противостоять «Лестер».
Похожие новости:
Как отметил главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы со счетом 2:0 над «Манчестер...
По словам главного коуча «Барселоны» Эрнесто Вальверде, в испанском национальном первенстве еще ничего не...
Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после проигрыша в выездном поединке 16 тура Английской Премьер-лиги против лондонского...
Гладбахская «Боруссия» может отпустить сразу троих своих игроков в стан манчестерских Горожан, о чём информирует Bild. П. Гвардиола,...
Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским «Манчестер сити» состоится в Подмосковье на стадионе...