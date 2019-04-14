Ковачич может пополнить Зенит
Питерский «Зенит» интересуется хорватским хавбеком Матео Ковачичем. Такие сведения приводят британские таблоиды.
В настоящее время представители петербургского клуба ведут переговорный процесс с агентами 24-летнего исполнителя.
Ожидается, что сумма сделки будет составлять до 35 000 000 евро.
Напомним, что в настоящее время футболист играет в аренде за «Челси». Права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу».
Ковачич пополнил лондонский клуб в прошлом году. Его арендовали на один сезон без опции выкупа. До этого в ряде изданий появлялась информация о том, что футболист желает оставаться в стане «аристократов», а также продолжить играть в английском чемпионате.
За этот сезон Матео Ковачич сыграл в 43 поединках за лондонский клуб. Футболист не отмечался забитыми голами, однако оформил 2 результативные передачи.
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