Ковачич может пополнить Зенит

Питерский «Зенит» интересуется хорватским хавбеком Матео Ковачичем. Такие сведения приводят британские таблоиды.

В настоящее время представители петербургского клуба ведут переговорный процесс с агентами 24-летнего исполнителя.

Ожидается, что сумма сделки будет составлять до 35 000 000 евро.

Напомним, что в настоящее время футболист играет в аренде за «Челси». Права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу».

Ковачич пополнил лондонский клуб в прошлом году. Его арендовали на один сезон без опции выкупа. До этого в ряде изданий появлялась информация о том, что футболист желает оставаться в стане «аристократов», а также продолжить играть в английском чемпионате.

За этот сезон Матео Ковачич сыграл в 43 поединках за лондонский клуб. Футболист не отмечался забитыми голами, однако оформил 2 результативные передачи.