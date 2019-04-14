  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Облак продлил контракт с Атлетико

Дата публикации: Сегодня, 18:55 | Категория: Новости футбола

Облак продлил контракт с Атлетико

      Словенский страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак достиг договоренности о продлении трудового соглашения со своим клубом. Такую информацию опубликовал официальный сайт «матрасников».

      Таким образом, вратарь согласно заключенному контракту будет выступать за команду до середины 2023 года. Прошлый договор о сотрудничестве заканчивался в 2021 году. Согласно некоторым данным, теперь футболист будет зарабатывать около 10 000 000 евро за сезон. По оценкам футбольных изданий, стоимость Облака – 80 000 000 евро. Это говорит о том, что на сегодня он является наиболее дорогостоящим вратарем.

      Ян Облак играет за «Атлетико» с лета 2014 года. В этом сезоне 26-летний голкипер сыграл в более чем 30 встречах в рамках испанского национального первенства. Всего на его счету 21 пропущенный гол. В 18 матчах ворота словенского вратаря оставались «сухими». 

 

Нравится
Похожие новости:
  • Атлетико хочет увеличить отступные за Облака до 250 млн евро
    Атлетико хочет увеличить отступные за Облака до 250 млн евро
    Ян Облак Мадридский «Атлетико» намерен оформить новый трудовой договор со словенским стражем ворот Яном Облаком. Об этом сообщают...
  • Реал намерен выложить 100 млн евро за Облака
    Реал намерен выложить 100 млн евро за Облака
    Ян Облак Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак может пополнить «Реал». Об этом сообщают португальские футбольные издания....
  • Облак может заменить Де Хеа в Манчестере
    Облак может заменить Де Хеа в Манчестере
    «Ман Юнайтед» рассматривает возможные варианты построения своего состава с учётом потенциального трансфера Д. Де Хеа в «Реал»...
  • Клаусула Облака составляет 100 млн евро
    Клаусула Облака составляет 100 млн евро
    В новом соглашении 23-летнего кипера Матрасников Яна Облака прописана увеличенная сумма компенсации для потенциальных покупателей. Вчера страж...
  • Облак — лучший словенский футболист 2015
    Облак — лучший словенский футболист 2015
    Кипер Матрасников Облак назван лучшим словенским футболистом минувшего года. Словенское издание «Ekipa» провело опрос, и по его...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close