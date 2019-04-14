Облак продлил контракт с Атлетико
Словенский страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак достиг договоренности о продлении трудового соглашения со своим клубом. Такую информацию опубликовал официальный сайт «матрасников».
Таким образом, вратарь согласно заключенному контракту будет выступать за команду до середины 2023 года. Прошлый договор о сотрудничестве заканчивался в 2021 году. Согласно некоторым данным, теперь футболист будет зарабатывать около 10 000 000 евро за сезон. По оценкам футбольных изданий, стоимость Облака – 80 000 000 евро. Это говорит о том, что на сегодня он является наиболее дорогостоящим вратарем.
Ян Облак играет за «Атлетико» с лета 2014 года. В этом сезоне 26-летний голкипер сыграл в более чем 30 встречах в рамках испанского национального первенства. Всего на его счету 21 пропущенный гол. В 18 матчах ворота словенского вратаря оставались «сухими».
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