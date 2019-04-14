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Де Лигт: нас ждут непростые игры

Дата публикации: Сегодня, 18:55 | Категория: Новости футбола

      Капитан нидерландского «Аякса» Матейс де Лигт, который забил гол в ворота «Ювентуса», определившего участника 1/2 финала ЛЧ, высказался по поводу этой встречи и дальнейших планах команды в турнире.

      «Мы снова сделали это. На первых минутах было непросто, но мы провели отличную игру, даже несмотря на то, что после счета 2:1 нам больше не удалось реализовать моменты.

      Способны ли мы победить в ЛЧ? Мы выбили двух фаворитов соревнования и прошли в полуфинальную стадию. Будущие встречи будут очень непростыми, поэтому посмотрим», - рассказал 19-летний защитник амстердамского клуба.

      Отметим, что в связи с успешным выступлением де Лигта и его команды в ЛЧ, в СМИ снова начали появляться данные о вероятном трансфере футболиста в стан «Барселоны». Сообщается, что между каталонским и нидерландским клубом уже якобы есть определенные договоренности на устной основе, что сумма сделки составит около 75 000 000 евро.

 

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