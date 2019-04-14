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Аллегри собирается остаться в Ювентусе

Дата публикации: Сегодня, 18:54 | Категория: Новости футбола

Аллегри собирается остаться в Ювентусе

      После того, как туринский «Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса», главный коуч «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри заверил, что намерен оставаться у руля команды.

      «Я оповестил президента «Ювентуса», что собираюсь оставаться. Через некоторое время мы будем обсуждать будущее клуба за столом переговоров с руководством», - сказал итальянский специалист.

       В то же время, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли тоже высказался относительно домашнего проигрыша и вылету из розыгрыша ЛЧ:

      «Нужно делать выводы. «Аякс» заслуженно прошел дальше. Следует снять перед соперником шляпу.

      «Аяксу» удалось доставить неудобства «Баварии», выбить «Реал», «Ювентус». Они напомнили мне «Монако», которые выходили в 1/2 финала пару лет назад. В настоящее время этот клуб реально претендентует на победу в ЛЧ».

 

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