Аллегри собирается остаться в Ювентусе
После того, как туринский «Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса», главный коуч «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри заверил, что намерен оставаться у руля команды.
«Я оповестил президента «Ювентуса», что собираюсь оставаться. Через некоторое время мы будем обсуждать будущее клуба за столом переговоров с руководством», - сказал итальянский специалист.
В то же время, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли тоже высказался относительно домашнего проигрыша и вылету из розыгрыша ЛЧ:
«Нужно делать выводы. «Аякс» заслуженно прошел дальше. Следует снять перед соперником шляпу.
«Аяксу» удалось доставить неудобства «Баварии», выбить «Реал», «Ювентус». Они напомнили мне «Монако», которые выходили в 1/2 финала пару лет назад. В настоящее время этот клуб реально претендентует на победу в ЛЧ».
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