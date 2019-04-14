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Вальверде: Месси всегда помогает избегать проблем

Дата публикации: Сегодня, 18:54 | Категория: Новости футбола

Вальверде: Месси всегда помогает избегать проблем

      Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался относительно прохода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов и уверенный проход в предыдущей стадии «Манчестер Юнайтед».

      «Мы рады. Давно не проходили до полуфинальной стадии, но наша цель выйти в финал. Уверены в себе, но понимаем, что несколько провальных минут могут оставить нас без Лиги чемпионов. В этом турнире отсутствуют простые матчи. Мы понимали то, что счет первой игры не давал нам никаких гарантий.

      Месси всегда нам помогает избегать проблем. Но мы не будем просить прощения из-за того, что у нас есть Лионель. Он является нашим счастьем. Месси продемонстрировал футбол великолепного класса, его голы существенно поменяли ход встречи.

      Вылет «Ювентуса»? Не знаю, как относиться к этому, учитывая то, на что способен сегодня «Аякс»», - сказал испанский специалист.

 

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