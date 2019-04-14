Месси: потрясающая победа

Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала ЛЧ. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых», а аргентинский нападающий забил два мяча.

«Это потрясающе. Это то, что может охарактеризовать нас. На протяжении первых пяти минут мы были немного нервными, но после нам удалось забить и продемонстрировать впечатлительный футбол», - рассказал Месси.

В то же время, главный наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер комплиментарно высказался в адрес аргентинца, подчеркнув, что он является футболистом топ-уровня и выделяется на поле. По словам норвежского специалиста, два гола Месси полностью решили исход противостояния.

Напомним, что первая встреча между английским и испанским клубом закончилась минимальной победой (0:1) в пользу «блаугранос».