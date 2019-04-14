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Милан cобирается покупать Товена

Дата публикации: Сегодня, 21:25 | Категория: Новости футбола

      Хавбек «Марселя» Флорьян Товен в ближайшее время может пополнить итальянский «Милан». Такие данные публикуют местные футбольные издания.

      Согласно имеющейся информации, руководство «россонери» ведет активный переговорный процесс, который близится к завершению с положительным результатом. Ожидается, что «Марсель» выручит за продажу Товена порядка 30-40 000 000 евро.

      Слухи о том, что на Товена претендуют европейские топ-клубы появились еще в минувшем сезоне. Тогда 26-летний исполнитель внес весомый вклад в проходе «Марселя» до финала Лиги Европы. В числе заинтересованных в услугах игрока назывались мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария». По некоторым данным трансфер сорвался из-за больших финансовых запросов боссов «олимпийцев».

      В этом сезоне Флорьян Товен сыграл почти в 30 играх французского национального чемпионата, забил 13 мячей и оформил 8 голевых пасов.

 

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