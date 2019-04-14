Величайшие камбэки в истории Лиги Чемпионов
Дата публикации: Сегодня, 18:28 | Категория: Новости футбола
Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов в сезоне 18/19 принесли победы Ливерпулю, Тоттенхэму и Барселоне. Только игра между Аяксом и Ювентусом закончилась вничью. А это значит, что Порту и соседи по Манчестер Сити и Юнайтед должны попытаться взять реванш в ответном матче. У Порту и красных дьяволов уже есть такой опыт. На стадии 1/8 драконы смогли отыграться в ответном матче с Ромой, а Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в Париже. Сегодня на канале 120 ЯРДОВ мы вспомним самые невероятные и крутые камбэки в истории Лиги Чемпионов.
Похожие новости:
Кисслинг: «В матче с МЮ будем играть на победу»
Форвард ливеркузенского «Байера» Штефан Кислинг заявил, что уверен в том, что его команде по силам добиться победы в матче с столь...
Форвард ливеркузенского «Байера» Штефан Кислинг заявил, что уверен в том, что его команде по силам добиться победы в матче с столь...
Матч между ЦСКА и «Манчестер сити» пройдет на «Арене-Химки»
Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским «Манчестер сити» состоится в Подмосковье на стадионе...
Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским «Манчестер сити» состоится в Подмосковье на стадионе...
Уэйн Руни забил 200-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед»
В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оформил дубль и довёл количество мячей...
В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оформил дубль и довёл количество мячей...