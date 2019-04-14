Величайшие камбэки в истории Лиги Чемпионов

Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов в сезоне 18/19 принесли победы Ливерпулю, Тоттенхэму и Барселоне. Только игра между Аяксом и Ювентусом закончилась вничью. А это значит, что Порту и соседи по Манчестер Сити и Юнайтед должны попытаться взять реванш в ответном матче. У Порту и красных дьяволов уже есть такой опыт. На стадии 1/8 драконы смогли отыграться в ответном матче с Ромой, а Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в Париже. Сегодня на канале 120 ЯРДОВ мы вспомним самые невероятные и крутые камбэки в истории Лиги Чемпионов.