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Вторник 16 апреля

22:00  cleag Барселона - Манчестер Юнайтед 22:00  cleag Ювентус - Аякс
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Величайшие камбэки в истории Лиги Чемпионов

Дата публикации: Сегодня, 18:28 | Категория: Новости футбола

Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов в сезоне 18/19 принесли победы Ливерпулю, Тоттенхэму и Барселоне. Только игра между Аяксом и Ювентусом закончилась вничью. А это значит, что Порту и соседи по Манчестер Сити и Юнайтед должны попытаться взять реванш в ответном матче. У Порту и красных дьяволов уже есть такой опыт. На стадии 1/8 драконы смогли отыграться в ответном матче с Ромой, а Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в Париже. Сегодня на канале 120 ЯРДОВ мы вспомним самые невероятные и крутые камбэки в истории Лиги Чемпионов.

 

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