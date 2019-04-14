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Бартомеу прокомментировал возможный трансфер Гризманна

Дата публикации: Сегодня, 21:23 | Категория: Новости футбола

Бартомеу прокомментировал возможный трансфер Гризманна

     Данные о возможном приобретении «Барселоной» французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна прокомментировал президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

     Отметим, что накануне в средствах массовой информации появлялась информация о том, что игроки «сине-гранатовых» не будут рады данному переходу.

     «В настоящее время у Гризманна есть трудовое соглашение с его клубом. Он является отличным исполнителем. Был бы не против видеть его в нашем чемпионате и в дальнейшем. В нашей лиге выступают великие игроки.

     Окончательное решение всегда за футболистом. Великие игроки выступают за большие клубы. Чтобы они согласились на смену обстановки, их нужно убедить. Я не общался с нашей командой относительно Гризманна. Мы не устанавливали какие-либо контакты с «Атлетико» по его трансферу», - рассказал президент «блаугранос».

 

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