Бартомеу прокомментировал возможный трансфер Гризманна

Данные о возможном приобретении «Барселоной» французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна прокомментировал президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

Отметим, что накануне в средствах массовой информации появлялась информация о том, что игроки «сине-гранатовых» не будут рады данному переходу.

«В настоящее время у Гризманна есть трудовое соглашение с его клубом. Он является отличным исполнителем. Был бы не против видеть его в нашем чемпионате и в дальнейшем. В нашей лиге выступают великие игроки.

Окончательное решение всегда за футболистом. Великие игроки выступают за большие клубы. Чтобы они согласились на смену обстановки, их нужно убедить. Я не общался с нашей командой относительно Гризманна. Мы не устанавливали какие-либо контакты с «Атлетико» по его трансферу», - рассказал президент «блаугранос».