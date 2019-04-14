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Тухель: нам не хватает исполнителей

Дата публикации: Сегодня, 22:46 | Категория: Новости футбола

Тухель: нам не хватает исполнителей 

    Сенсационный разгром своих подопечных прокомментировал главный коуч "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель. Его команда противостояла "Лиллю" в игре 32 тура французского национального первенства. Игра завершилась со счетом 5:1.

    "В нашей команде играли некоторые футболисты, которые здоровы не полностью. Они не должны были участвовать в этом матче. Невозможно располагать лишь 16 игроками.

    Не уверен, что у нас получиться победить в Нанте. Мы повезем туда 13 футболистов. Нам их не хватает. Тех же Диарра и Рабьо. Я буду говорить об этом президенту клуба. Пока мы побеждаем - об этом не говорят, но теперь следует об этом подумать", - сказал немецкий специалист.

    Отметим, что в настоящее время лидером французского чемпионата остается "ПСЖ" с активом в 81 зачетный пункт. На второй строчке размещается "Лилль" с 64 зачетными пунктами.

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