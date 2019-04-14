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Барселона снова интересуется Виллианом

Дата публикации: Сегодня, 22:45 | Категория: Новости футбола

    "Барселона" опять проявляет интерес к хавбеку лондонского "Челси" Виллиану. Такими данными располагают британские таблоиды.

    Отмечается, что в ближайший летний период трансферов руководство "сине-гранатовых" намерены отправить "синим" новое предложение по покупке бразильского исполнителя. Минувшим летом за 30-летнего Виллиана "Барселона" предлагала 60 000 000 евро. Но в этот раз предложенная сумма будет значительно меньшей, нежели ранее. Это обусловлено тем, что у исполнителя остался лишь год трудового соглашения с клубом.

    В то же время, преградой возможной сделки могут стать ограничения на регистрацию новых футболистов, которые были наложены ФИФА на "Челси". В этой связи, боссы при всем желании не смогут найти полноценную замену Виллиану.

    Добавим, что в этом сезоне за лондонский клуб Виллиан сыграл почти в 50 играх, забил 8 мячей и оформил 14 ассистов.

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