Барселона снова интересуется Виллианом

"Барселона" опять проявляет интерес к хавбеку лондонского "Челси" Виллиану. Такими данными располагают британские таблоиды.

Отмечается, что в ближайший летний период трансферов руководство "сине-гранатовых" намерены отправить "синим" новое предложение по покупке бразильского исполнителя. Минувшим летом за 30-летнего Виллиана "Барселона" предлагала 60 000 000 евро. Но в этот раз предложенная сумма будет значительно меньшей, нежели ранее. Это обусловлено тем, что у исполнителя остался лишь год трудового соглашения с клубом.

В то же время, преградой возможной сделки могут стать ограничения на регистрацию новых футболистов, которые были наложены ФИФА на "Челси". В этой связи, боссы при всем желании не смогут найти полноценную замену Виллиану.

Добавим, что в этом сезоне за лондонский клуб Виллиан сыграл почти в 50 играх, забил 8 мячей и оформил 14 ассистов.