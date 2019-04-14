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Сарри возмущен работой судей АПЛ

Дата публикации: Сегодня, 22:44 | Категория: Новости футбола

Сарри возмущен работой судей АПЛ 

     Главный наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри резко высказался в адрес судей, работающих в Английской Премьер-лиге. По словам итальянского специалиста, они не соответствуют уровню первенства. Такое заявление коуч "аристократов" сделал после проигранного своими подопечными поединка 34 тура АПЛ "Ливерпулю" со счетом 0:2.

    "Считаю, что в первой половине встречи мы играли достойным образом - обеспечивали хорошую оборону и не давали "Ливерпулю" шансов. Считаю, что мы идем верным путем и показываем прогресс. Тремя месяцами ранее мы бы не могли показывать подобную игру.

    После второго забитого нам мяча нам не повезло. Реакция "Челси" была хорошей - были созданы три голевых момента.

    Относительно первого гола: было нарушение правил на Эмерсоне. АПЛ - сильнейший турнир в мире. Но такое не скажешь о судьях. Считаю, что их уровень не достоин уровню чемпионата. Вероятно, что судья сделал верное решение, но считаю, что нарушение правил было. Тем не менее, "Ливерпуль" достойно победил", - сказал тренер лондонского клуба.

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