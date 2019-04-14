Гвардиола: Манчестер Сити не имеет права терять очки

Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий относительно победы своих подопечных над "Кристал Пэлас" в рамках 34 тура Английской Премьер-лиги со счетом 3:1. Испанский специалист подчеркнул, что "горожане" не могут себе позволить потерю зачетных пунктов в национальном первенстве.

"В первом клубе соперник нам нанес три удара по воротам и все эти моменты были реализованы. в этот раз мы хорошо сыграли, на фоне недавнего проигрыша в Лиге чемпионов.

Мы имеем в активе 83 зачетных пункта за 5 игр до завершения выступлений в национальном чемпионате. Знаем, что "Ливерпуль" способен победить во всех оставшихся поединках, в этой связи мы не имеем права терять баллы и все в наших руках", - отметил Гвардиола.

Напомним, что в настоящее время лидером АПЛ является "Ливерпуль", у которого имеется 85 баллов. "Манчестер Сити", имея 83 очка занимает вторую строчку чемпионата. Третьим идет "Тоттенхэм" с 67 зачетными пунктами.