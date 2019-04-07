Погба: МЮ способен пройти Барселону 

Уверенность в том, что «Манчестер Юнайтед» способен выбить «Барселону» из 1/4 финала выразил хавбек «красных дъяволов» Поль Погба. Напомним, что первая встреча между клубами завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 0:1. Матч прошел на «Олд Траффорд».

«Нужно было реализовать свои моменты. У соперника было их не так много. Де Хеа здорово показывал себя и спасал команду. В остальном они не демонстрировали опасность.

Верим в то, что мы способны победить, даже если против нас «Барселона». Мы являемся «Манчестер Юнайтед». Мы выступаем в Лиге чемпионов, как и они. Безусловно, мы можем пройти дальше», - сказал французский полузащитник «манкунианцев».

Добавим, что ответная встреча между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 16 апреля на «Камп Ноу». Старт матча запланирован на 22:00 (по Московскому времени).