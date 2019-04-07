Диего Косту дисквалифицировали до конца сезона 

Остаток сезона мадридский «Атлетико» проведет без своего нападающего Диего Косты. Футболист получил дисквалификацию на восемь поединков за то, что оскорбительно обратился к судье встречи Хесусу Хилю Мансано в ходе встречи в рамках 32 тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:2).

За это в середине первой половины встречи, Коста получил красную карточку. Мансано отметил в рапорте, что исполнитель унизительно высказался в сторону его матери. В свою очередь сам форвард отрицает это. При этом, вина игрока доказана – выкрики испанца были слышны через микрофон арбитра, в связи с чем они были зафиксированы.

До этого в ряде СМИ появились данные о том, что боссы мадридского клуба собираются рассмотреть вопрос о продаже Косты ближайшим летом. Отмечается, что это связано с неподобающим поведением футболиста и его игровыми результатами.