Диего Косту дисквалифицировали до конца сезона
Остаток сезона мадридский «Атлетико» проведет без своего нападающего Диего Косты. Футболист получил дисквалификацию на восемь поединков за то, что оскорбительно обратился к судье встречи Хесусу Хилю Мансано в ходе встречи в рамках 32 тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:2).
За это в середине первой половины встречи, Коста получил красную карточку. Мансано отметил в рапорте, что исполнитель унизительно высказался в сторону его матери. В свою очередь сам форвард отрицает это. При этом, вина игрока доказана – выкрики испанца были слышны через микрофон арбитра, в связи с чем они были зафиксированы.
До этого в ряде СМИ появились данные о том, что боссы мадридского клуба собираются рассмотреть вопрос о продаже Косты ближайшим летом. Отмечается, что это связано с неподобающим поведением футболиста и его игровыми результатами.
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