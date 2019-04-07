  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 09 апреля

22:00  cleag Ливерпуль - Порту 22:00  cleag Тоттенхэм - Манчестер Сити
Свернуть список трансляций

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – легенда футбола или самодовольный эгоист?

Дата публикации: Сегодня, 00:14 | Категория: Новости футбола

Футболист, который пять раз завоевал Лигу Чемпионов. Футболист, который привел сборную своей страны к победе на Чемпионате Европы. Футболист, который пять раз становился обладателем Золотого Мяча и четыре раза получал награду лучшего снайпера Европы — Золотую Бутсу. Все это о Криштиану Роналду! Сегодня на канале 120 ЯРДОВ мы попробуем разобраться, в чем секрет португальца, как он добился таких высот, и кто он на самом деле — лучший в мире футболист или самовлюбленный эгоист?

Нравится
Похожие новости:
  • Зидан: Роналду - лучший футболист за всю историю
    Зидан: Роналду - лучший футболист за всю историю
    Криштиану Роналду Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверен, что форвард его команды Криштиану Роналду является лучшим...
  • На следующей неделе Роналду получит Золотую бутсу
    На следующей неделе Роналду получит Золотую бутсу
    На следующей неделе Роналду будет представлен к футбольной награде «Золотая бутса», которую футболист заслужил благодаря своей отменной...
  • Марадона: «Криштиану Роналду заслужил Золотой мяч»
    Марадона: «Криштиану Роналду заслужил Золотой мяч»
    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадонна подключился к спорам о том, кто больше всего заслуживает престижную награду — «Золотой...
  • Мойес: «Хочу поработать с Криштиану Роналду»
    Мойес: «Хочу поработать с Криштиану Роналду»
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес выразил восхищение талантом португальца Криштиану Роналду и заявил, что как и любой другой...
  • Роналду сломал руку болельщику «Борнмута» ударом со штрафного
    Роналду сломал руку болельщику «Борнмута» ударом со штрафного
    Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду сломал руку юному болельщику английского «Борнмута» в результате удара со штрафного, сообщает Sun....
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close