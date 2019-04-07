КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – легенда футбола или самодовольный эгоист?
Дата публикации: Сегодня, 00:14 | Категория: Новости футбола
Футболист, который пять раз завоевал Лигу Чемпионов. Футболист, который привел сборную своей страны к победе на Чемпионате Европы. Футболист, который пять раз становился обладателем Золотого Мяча и четыре раза получал награду лучшего снайпера Европы — Золотую Бутсу. Все это о Криштиану Роналду! Сегодня на канале 120 ЯРДОВ мы попробуем разобраться, в чем секрет португальца, как он добился таких высот, и кто он на самом деле — лучший в мире футболист или самовлюбленный эгоист?
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