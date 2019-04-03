СМИ: Моуринью контактировал с итальянскими клубами 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью устанавливал контакт с представителями миланского «Интера» и римской «Ромой». Такие сведения приводят итальянские спортивные издания.

Продвигает кандидатуру Моуринью на пост главного коуча «Интера» вице-президент клуба Хавьер Дзанетти. В то же время, гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта больше желает видеть на тренерском мостике итальянца Антонио Конте.

Кроме того, имеются данные о том, что Моуринью связывался с руководителями «Ромы». Но источник подчеркивает – в данном направлении переговоры на ранней стадии.

Сообщается, что специалист готов снизить свои запросы относительно уровня заработной платы, а именно с 10 до 8 000 000 евро за один сезон.

Португалец уже на протяжении длительного периода остается безработным после того, как его уволили с поста наставника «красных дъяволов». По его словам, он готов возвратиться к своей деятельности в будущем сезоне.