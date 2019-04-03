  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

СМИ: Моуринью контактировал с итальянскими клубами

Дата публикации: Вчера, 22:45 | Категория: Новости футбола

СМИ: Моуринью контактировал с итальянскими клубами 

      Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью устанавливал контакт с представителями миланского «Интера» и римской «Ромой». Такие сведения приводят итальянские спортивные издания.

      Продвигает кандидатуру Моуринью на пост главного коуча «Интера» вице-президент клуба Хавьер Дзанетти. В то же время, гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта больше желает видеть на тренерском мостике итальянца Антонио Конте.

      Кроме того, имеются данные о том, что Моуринью связывался с руководителями «Ромы». Но источник подчеркивает – в данном направлении переговоры на ранней стадии.

     Сообщается, что специалист готов снизить свои запросы относительно уровня заработной платы, а именно с 10 до 8 000 000 евро за один сезон.

     Португалец уже на протяжении длительного периода остается безработным после того, как его уволили с поста наставника «красных дъяволов». По его словам, он готов возвратиться к своей деятельности в будущем сезоне.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью: не связывался с Реалом
    Моуринью: не связывался с Реалом
                      Именитый португальский специалист Жозе Моуринью, ранее возглавлявший...
  • Моуринью может возглавить Интер
    Моуринью может возглавить Интер
                        Экс-главный тренер миланского...
  • Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
  • Мендеш и Вудворд не могут договориться, когда Моуринью возглавит МЮ
    Мендеш и Вудворд не могут договориться, когда Моуринью возглавит МЮ
    Именитый португалец достиг предварительного соглашения с манкунианцами касательного того, что он встанет у руля Красных Дьяволов, гласит...
  • «Моуринью расстроился, что его не пригласили в „МЮ“
    «Моуринью расстроился, что его не пригласили в „МЮ“
    В Испании вышла в свет книга, посвященная работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «Реала». В ней, в частности, говорится о том,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close