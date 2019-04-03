Манджукич продлил контракт с Ювентусом
Хорватский форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич оформил новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Старой синьоры».
32-летний нападающий оформил контракт о сотрудничестве до середины 2021 года.
Согласно данным ряда футбольных изданий, по новому соглашению уровень заработной платы Манджукича будет составлять 4 500 000 евро без учета разных доплат за определенные успехи.
Марио Манджукич выступает за «Ювентус» с середины 2015 года. Тогда футболист был приобретен у мадридского «Атлетико» за 21 000 000 евро. В текущем розыгрыше итальянского национального первенства он принял участие в 23 матчах, забил 8 мячей и оформил 6 результативных пасов.
В общей сложности на счету хорватского нападающего почти 160 сыгранных матчей за «бьянконери» и 43 забитых гола. Манджукич является трижды чемпионом Италии и обладателем национального Кубка.
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