Манджукич продлил контракт с Ювентусом 

Хорватский форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич оформил новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Старой синьоры».

32-летний нападающий оформил контракт о сотрудничестве до середины 2021 года.

Согласно данным ряда футбольных изданий, по новому соглашению уровень заработной платы Манджукича будет составлять 4 500 000 евро без учета разных доплат за определенные успехи.

Марио Манджукич выступает за «Ювентус» с середины 2015 года. Тогда футболист был приобретен у мадридского «Атлетико» за 21 000 000 евро. В текущем розыгрыше итальянского национального первенства он принял участие в 23 матчах, забил 8 мячей и оформил 6 результативных пасов.

В общей сложности на счету хорватского нападающего почти 160 сыгранных матчей за «бьянконери» и 43 забитых гола. Манджукич является трижды чемпионом Италии и обладателем национального Кубка.