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Клопп рассказал о важности Салаха для Ливерпуля

Дата публикации: Вчера, 22:44 | Категория: Новости футбола

Клопп рассказал о важности Салаха для Ливерпуля 

                   Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу нынешней формы лидера атак команды Мохаммеда Салаха. Немецкий специалист подчеркнул, что критика, которая направлена в адрес египетского нападающего не имеет оснований.

                «Что вы говорили, когда он забил 40 мячей в минувшем году?

                Если вы имеете лишь одного забивного форварда, то вы, вероятно, сильно рассчитываете на его способности. В этом сезоне мы не собираемся рассчитывать на голы Мохаммеда Салаха, однако он имеет такое же положение, как и все остальные исполнители команды.

                Он представляет угрозу для наших соперников и оказывает нам большую помощь. Салах достойно противостоит всем новым вызовам и ситуациям», - рассказал Клопп.

     Добавим, что в этом сезоне Мохаммед Салах принял участие в 41 поединке в рамках всех турниров. На его счету 20 забитых голов.

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