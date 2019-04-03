Клопп рассказал о важности Салаха для Ливерпуля
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу нынешней формы лидера атак команды Мохаммеда Салаха. Немецкий специалист подчеркнул, что критика, которая направлена в адрес египетского нападающего не имеет оснований.
«Что вы говорили, когда он забил 40 мячей в минувшем году?
Если вы имеете лишь одного забивного форварда, то вы, вероятно, сильно рассчитываете на его способности. В этом сезоне мы не собираемся рассчитывать на голы Мохаммеда Салаха, однако он имеет такое же положение, как и все остальные исполнители команды.
Он представляет угрозу для наших соперников и оказывает нам большую помощь. Салах достойно противостоит всем новым вызовам и ситуациям», - рассказал Клопп.
Добавим, что в этом сезоне Мохаммед Салах принял участие в 41 поединке в рамках всех турниров. На его счету 20 забитых голов.
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