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Летом МЮ могут покинуть шесть игроков

Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола

Летом МЮ могут покинуть шесть игроков 

                 «Манчестер Юнайтед» собирается к кардинальным изменениям в составе команды грядущим летом. Об этом пишут британские таблоиды.

                При перестройке руководство «манкунианцев» собирается расстаться с рядом шестеркой футболистов. Отметим, что в последний раз подобное происходило при руководстве командой Луи ван Галом. Тогда, в 2015 году команду покинуло множество исполнителей.

                Таким образом, в число тех, кто может уйти входят Хуан Мата и Андер Эррера, с которыми у «МЮ» завершается срок действия трудового соглашения в конце сезона. Также покинуть «Олд Траффорд» могут Алексис Санчес, Антонио Валенсия, а также защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

                Ожидается, что подобные трансферы позволят существенно расширить бюджет клуба и дать возможность главному коучу команды Уле-Гуннару Сульшеру направлять денежные средства на приобретение новых футболистов.

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