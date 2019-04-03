Летом МЮ могут покинуть шесть игроков 

«Манчестер Юнайтед» собирается к кардинальным изменениям в составе команды грядущим летом. Об этом пишут британские таблоиды.

При перестройке руководство «манкунианцев» собирается расстаться с рядом шестеркой футболистов. Отметим, что в последний раз подобное происходило при руководстве командой Луи ван Галом. Тогда, в 2015 году команду покинуло множество исполнителей.

Таким образом, в число тех, кто может уйти входят Хуан Мата и Андер Эррера, с которыми у «МЮ» завершается срок действия трудового соглашения в конце сезона. Также покинуть «Олд Траффорд» могут Алексис Санчес, Антонио Валенсия, а также защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

Ожидается, что подобные трансферы позволят существенно расширить бюджет клуба и дать возможность главному коучу команды Уле-Гуннару Сульшеру направлять денежные средства на приобретение новых футболистов.